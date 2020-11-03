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Espreso.tvСпортЗащитник сборной Украины отреагировал на интерес "Ливерпуля"

Защитник сборной Украины отреагировал на интерес "Ливерпуля"


фото: shakhtar.com
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко признался, что ему приятен интерес английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает youtube-канал Yellow.

Центрбэк "Шахтера" был немногословен.

"Ну, приятно, что говорят, но не более. Написали и написали. Дальше видно будет", - сказал украинец.

В этом сезоне 24-летний Матвиенко провел за "Шахтер" 9 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 28 матчей.

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