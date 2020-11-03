Защитник сборной Украины отреагировал на интерес "Ливерпуля"
3 ноября, 2020, 16:48
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко признался, что ему приятен интерес английского "Ливерпуля"
Об этом сообщает youtube-канал Yellow.
Центрбэк "Шахтера" был немногословен.
"Ну, приятно, что говорят, но не более. Написали и написали. Дальше видно будет", - сказал украинец.
В этом сезоне 24-летний Матвиенко провел за "Шахтер" 9 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 28 матчей.
- 25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".
- 2 ноября стало известно, что Матвиенко может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле" .
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