Защитник сборной Украины может продолжить карьеру в "Ливерпуле"

2 ноября, 2020, 18:20

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле"

Об этом сообщает 90min.

Руководство "Ливерпуля" готово выделить средства Юргену Клоппу на покупку нового центрального защитника в январе. Это поможет немецкому тренеру улучшить кадровую ситуацию в команде после травм Вирджела ван Дейка и Фабинью.

На приобретение нового центрбэка англичане готовы выделить до 40 млн фунтов. Среди претендентов на трансфер Озан Кабак из немецкого "Шальке", Пау Торрес из испанского "Вильярреала", Жюль Кунде из "Севильи", Дайо Упамекано из "Лейпцига", а также защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко.

В этом сезоне 24-летний Матвиенко провел за "Шахтер" 9 матчей и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Матвиенко сыграл 28 матчей.

25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".

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