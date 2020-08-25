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Espreso.tvСпорт"Шахтер" согласился продать украинца в итальянский топ-клуб

"Шахтер" согласился продать украинца в итальянский топ-клуб


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи"

Об этом сообщает Betnews365.

Украинский и итальянский клубы провели встречу, на которой обсудили трансфер игрока. Руководство "Шахтера" согласилось отпустить защитника за 15 млн евро + 10% суммы от перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел 39 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

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