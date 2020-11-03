В Нидерландах восстанавливают заседание по делу МН17: заслушают требования обвиняемого Пулатова по расследованию
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
В графике слушаний запланировано, что с 3 по 5 ноября защита обвиняемого Олега Пулатова предложит меры расследование, после чего эти предложения должна отреагировать обвинения.
"Вероятно, ответ на обвинение будет услышан на следующей неделе, с 9 до 13 ноября, однако пока неизвестно, в какой именно день это произойдет. Это вопрос, который будет обсуждаться в суде", - объясняет суд.
На предыдущем заседании 28 сентября защита Пулатова потребовал больше времени для подготовки позиции, поскольку из-за пандемии коронавируса не имел возможности встретиться со своим клиентом в России.
Заседания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых - трех россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
- Напомним, ранее Россия вышла из консультационной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.
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