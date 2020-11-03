В Нидерландах восстанавливают заседание по делу МН17: заслушают требования обвиняемого Пулатова по расследованию

3 ноября, 2020, 11:17

Во вторник, 3 ноября, в Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом над оккупированной Россией Донетчиной летом 2014 года пассажирском авиалайнере рейса МН17

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В графике слушаний запланировано, что с 3 по 5 ноября защита обвиняемого Олега Пулатова предложит меры расследование, после чего эти предложения должна отреагировать обвинения.

"Вероятно, ответ на обвинение будет услышан на следующей неделе, с 9 до 13 ноября, однако пока неизвестно, в какой именно день это произойдет. Это вопрос, который будет обсуждаться в суде", - объясняет суд.

На предыдущем заседании 28 сентября защита Пулатова потребовал больше времени для подготовки позиции, поскольку из-за пандемии коронавируса не имел возможности встретиться со своим клиентом в России.

Заседания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых - трех россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Напомним, ранее Россия вышла из консультационной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.

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