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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Боруссия": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Боруссия": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Букмекеры считают менхенгладбахскую "Боруссию" фаворитом игры 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу немецкого клуба коэффициент 2,05. В то же время, на выигрыш "Шахтера" они дают 3,40, а на ничью - 3,75.

Матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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