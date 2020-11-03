"Шахтер" - "Боруссия": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

3 ноября, 2020, 15:15

Букмекеры считают менхенгладбахскую "Боруссию" фаворитом игры 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу немецкого клуба коэффициент 2,05. В то же время, на выигрыш "Шахтера" они дают 3,40, а на ничью - 3,75.

Матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

1 ноября Министерство здравоохранения запретило пускать болельщиков на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией".

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