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Espreso.tvСпортМинздрав запретил пускать зрителей на матч Лиги чемпионов в Киеве

Минздрав запретил пускать зрителей на матч Лиги чемпионов в Киеве


фото: shakhtar.com
Министерство здравоохранения запретило пускать болельщиков на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 3 ноября в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Министерство здравоохранения, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отозвало свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена.

Ранее зрители присутствовали в Киеве на матчах Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" и "Шахтер" - "Интер".

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