Минздрав запретил пускать зрителей на матч Лиги чемпионов в Киеве
1 ноября, 2020, 16:25
Министерство здравоохранения запретило пускать болельщиков на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 3 ноября в Киеве
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Министерство здравоохранения, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отозвало свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков.
Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена.
Ранее зрители присутствовали в Киеве на матчах Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" и "Шахтер" - "Интер".
- В течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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