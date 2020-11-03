"Реал" победил "Интер" в матче соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В составе мадридцев сегодня отличились Карим Бензема, Серхио Рамос и Родриго. А за миланцев забили Лаутаро Мартинес и Иван Перишич.
После поражения 0:6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B, и делит его с мадридским "Реалом", в обоих команд по 4 очка. Квартет возглавляет "Боруссия". "Интер" с 2 баллами идет последним.
В 4-м туре Лиги чемпионов команды сыграют в Милане. Матч состоится 25 ноября. Начало в 22:00
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа B
"Реал" (Испания) - "Интер" (Италия) 3:2
Голы: Бензема, 25 Рамос, 33, Родриго, 80 - Мартинес, 35, Перишич, 68
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1: 1.
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