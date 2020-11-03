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Espreso.tvОбществоПредседатель КСУ Тупицкий назвал возможный роспуск суда "угрозой для территориальной целостности"

Председатель КСУ Тупицкий назвал возможный роспуск суда "угрозой для территориальной целостности"


фото: ccu.gov.ua
Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск может привести к нарушению территориальной целостности страны

Об этом он сказал на брифинге, передает УП .

"Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять эти единственного органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделения от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", - сказал Тупицкий.

  • Народный депутат от "Слуги народа" зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку. По последним данным, заявление собрала более 150 подписей .

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