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Espreso.tvОбществоВ Раде собрали более 150 подписей под призывом к судьям КСУ уйти в отставку, - Кравчук

В Раде собрали более 150 подписей под призывом к судьям КСУ уйти в отставку, - Кравчук


фото: censor.net
Более 150 народных депутатов поставили подписи под призывом Верховной Рады до судей Конституционного суда освободить свои должности

Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ .

"Уже более 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно 226, и дальше, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.

Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судей КСУ, которые приняли решение об отмене е-декларирования, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевая".

  • Народный депутат от "Слуги народа" зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку

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