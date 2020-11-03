В Раде собрали более 150 подписей под призывом к судьям КСУ уйти в отставку, - Кравчук
3 ноября, 2020, 13:30
Более 150 народных депутатов поставили подписи под призывом Верховной Рады до судей Конституционного суда освободить свои должности
Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ .
"Уже более 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно 226, и дальше, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.
Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судей КСУ, которые приняли решение об отмене е-декларирования, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевая".
- Народный депутат от "Слуги народа" зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку
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