 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: Getty Images
Сегодня, 3 ноября, будут сыграны восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

3-й тур

3 ноября

Группа А

19:55 "Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на Megogo

Группа B

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

22:00 "Реал" (Испания) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

группа С

22:00 "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo

Группа D

22:00 "Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

22:00 "Мидтьюланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать