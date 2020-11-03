Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа А
19:55 "Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия), прямая трансляция на Megogo
Группа B
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
22:00 "Реал" (Испания) - "Интер" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
группа С
22:00 "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на Megogo
Группа D
22:00 "Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
22:00 "Мидтьюланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на Megogo
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- Кроме этого, во вторник мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахской "Боруссию".
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