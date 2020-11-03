Британский тяжеловес Фьюри выбрал соперника на бой за титул WBC
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам менеджера британца Фрэнка Уоррена, соперником Фьюри станет непобедимый боксер из Германии, выигравший на профессиональном ринге все свои 20 поединков.
"Мы сообщили этого парня, Кабайела, что хотим провести с ним бой, и дали ему 24 часа на подписание контракта, или мы пойдем дальше другим путем. У него нет поражений, но победа над Дереком Чисорой. Он был чемпионом Европы, находится в рейтинга WBC. Ждем от него подписания контракта ", - сказал Уоррен.
В команде Фьюри также рассматривали вариант с камерунцем Карлосом Такама, однако его кандидатура была отвергнута.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не произойдет в декабря 2020 года .
- 13 октября сообщалось, что на бой против Тайсона Фьюри вместо американца Деонтея Уайлдера получится Агит Кабайел из Германии .
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