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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес Фьюри выбрал соперника на бой за титул WBC

Британский тяжеловес Фьюри выбрал соперника на бой за титул WBC


фото: BoxingScene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 5 декабря в Лондоне встретится с Агитом Кабайелом из Германии

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам менеджера британца Фрэнка Уоррена, соперником Фьюри станет непобедимый боксер из Германии, выигравший на профессиональном ринге все свои 20 поединков.

"Мы сообщили этого парня, Кабайела, что хотим провести с ним бой, и дали ему 24 часа на подписание контракта, или мы пойдем дальше другим путем. У него нет поражений, но победа над Дереком Чисорой. Он был чемпионом Европы, находится в рейтинга WBC. Ждем от него подписания контракта ", - сказал Уоррен.

В команде Фьюри также рассматривали вариант с камерунцем Карлосом Такама, однако его кандидатура была отвергнута.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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