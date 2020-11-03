Британский тяжеловес Фьюри выбрал соперника на бой за титул WBC

3 ноября, 2020, 11:01

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 5 декабря в Лондоне встретится с Агитом Кабайелом из Германии

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам менеджера британца Фрэнка Уоррена, соперником Фьюри станет непобедимый боксер из Германии, выигравший на профессиональном ринге все свои 20 поединков.

"Мы сообщили этого парня, Кабайела, что хотим провести с ним бой, и дали ему 24 часа на подписание контракта, или мы пойдем дальше другим путем. У него нет поражений, но победа над Дереком Чисорой. Он был чемпионом Европы, находится в рейтинга WBC. Ждем от него подписания контракта ", - сказал Уоррен.

В команде Фьюри также рассматривали вариант с камерунцем Карлосом Такама, однако его кандидатура была отвергнута.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не произойдет в декабря 2020 года .

13 октября сообщалось, что на бой против Тайсона Фьюри вместо американца Деонтея Уайлдера получится Агит Кабайел из Германии .

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