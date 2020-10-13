Чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри нашел замену Уайлдеру

13 октября, 2020, 14:25

В декабре на бой против чемпиона мира WBC британца Тайсона Фьюри вместо американца Деонтея Уайлдера выйдет Агит Кабайел из Германии

Об этом заявил инсайдер Дэн Рафал, сообщает vRINGe.com.

По его информации, экс-чемпион Европы Агит Кабайел является главным претендентом на бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри. Поединок запланирован на 5 декабря в Великобритании.

Кабайел и Фьюри находятся на контракте с промоутерской компанией Top Rank. Немецкий тяжеловес входит в топ-15 рейтинга WBC.

В активе 28-летнего Кабайела 20 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится в декабре 2020 года.

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