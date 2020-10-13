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Espreso.tvСпортЧемпион мира в супертяжелом весе Фьюри нашел замену Уайлдеру

Чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри нашел замену Уайлдеру


фото: BoxingScene
В декабре на бой против чемпиона мира WBC британца Тайсона Фьюри вместо американца Деонтея Уайлдера выйдет Агит Кабайел из Германии

Об этом заявил инсайдер Дэн Рафал, сообщает vRINGe.com.

По его информации, экс-чемпион Европы Агит Кабайел является главным претендентом на бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри. Поединок запланирован на 5 декабря в Великобритании.

Кабайел и Фьюри находятся на контракте с промоутерской компанией Top Rank. Немецкий тяжеловес входит в топ-15 рейтинга WBC.

В активе 28-летнего Кабайела 20 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

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