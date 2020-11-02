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Espreso.tvОбществоЗа неделю в Киеве выявили 9 888 случаев гриппа и ОРВИ, - КГГА

За неделю в Киеве выявили 9 888 случаев гриппа и ОРВИ, - КГГА


фото: informator.ua
С 26 октября по 1 ноября в Киеве зарегистрировали 9 888 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В столице за прошлую неделю зарегистрировано 9 888 больных гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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В то же врем, в КГГА отметили, что в городе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек, из них 15 - дети.

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