За неделю в Киеве выявили 9 888 случаев гриппа и ОРВИ, - КГГА
2 ноября, 2020, 16:06
С 26 октября по 1 ноября в Киеве зарегистрировали 9 888 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В столице за прошлую неделю зарегистрировано 9 888 больных гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
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В то же врем, в КГГА отметили, что в городе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей.
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В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек, из них 15 - дети.
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