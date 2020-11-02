Ляшко предположил остановку метро в Киеве, если город окажется в "красной" зоне

2 ноября, 2020, 10:59

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил, что в Киеве могут повторно закрыть метро, если город перейдет в "красную" карантинную зону

Об этом он заявил в интервью порталу "Сегодня".

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение его работы. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", - отметил Ляшко.