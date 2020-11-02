Внедрение жесткого карантина в Киеве будет крайней мерой, - Кличко

2 ноября, 2020, 13:33

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что внедрять локдаун будут в крайнем случае

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, передает РБК-Украина .

"Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - отметил Кличко.

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По его словам, власть будет вынуждена выполнять решение Кабинета министров, если тот примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - сказал он.