Усик остался в топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса
2 ноября, 2020, 14:58
В рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса не произошло никаких изменений после боя Александр Усик - Дерек Чисора
Об этом сообщает Boxrec.com.
Усик, для которого это был второй бой в супертяжелом весе, сохранил пятую позицию, а 36-летний Чисора, несмотря на поражение, остался на девятом месте.
Лидером рейтинга является британец Тайсон Фьюри.
Лучшие боксеромы супертяжелого веса:
- Тайсон Фьюри,
- Деонтей Уайлдер,
- Джошуа,
- Александр Поветкин,
- Александр Усик,
- Энди Руис,
- Майкл Хантер,
- Диллиан Уайт,
- Дерек Чисора,
- Луис Ортис.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .
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