Усик остался в топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса

2 ноября, 2020, 14:58

В рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса не произошло никаких изменений после боя Александр Усик - Дерек Чисора

Об этом сообщает Boxrec.com.

Усик, для которого это был второй бой в супертяжелом весе, сохранил пятую позицию, а 36-летний Чисора, несмотря на поражение, остался на девятом месте.

Лидером рейтинга является британец Тайсон Фьюри.

Лучшие боксеромы супертяжелого веса:

Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Александр Поветкин, Александр Усик, Энди Руис, Майкл Хантер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Луис Ортис.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .

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