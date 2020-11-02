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Espreso.tvСпортУсик остался в топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса

Усик остался в топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса


фото: Matchroom Boxing
В рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса не произошло никаких изменений после боя Александр Усик - Дерек Чисора

Об этом сообщает Boxrec.com.

Усик, для которого это был второй бой в супертяжелом весе, сохранил пятую позицию, а 36-летний Чисора, несмотря на поражение, остался на девятом месте.

Лидером рейтинга является британец Тайсон Фьюри.

Лучшие боксеромы супертяжелого веса:

  1. Тайсон Фьюри,
  2. Деонтей Уайлдер,
  3. Джошуа,
  4. Александр Поветкин,
  5. Александр Усик,
  6. Энди Руис,
  7. Майкл Хантер,
  8. Диллиан Уайт,
  9. Дерек Чисора,
  10. Луис Ортис.

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