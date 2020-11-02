"Динамо" потеряло еще одного футболиста перед матчем с "Барселоной"
2 ноября, 2020, 12:24
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Кроме Гармаша, коронавирусом заразились Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуелунд и Тудор Белуце. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.
Также положительный тест получил ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу - Эмиль Карас и 4 работника тренерского штаба киевлян.
Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.
- 30 октября стало известно, что голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил положительный тест на коронавирус.
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