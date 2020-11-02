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Espreso.tvСпорт"Динамо" потеряло еще одного футболиста перед матчем с "Барселоной"

"Динамо" потеряло еще одного футболиста перед матчем с "Барселоной"


фото: Getty Images
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Кроме Гармаша, коронавирусом заразились Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуелунд и Тудор Белуце. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.

Также положительный тест получил ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу - Эмиль Карас и 4 работника тренерского штаба киевлян.

Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.

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