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Espreso.tvСпортВторой вратарь "Динамо" заразился COVID-19: у Луческу остался один голкипер

Второй вратарь "Динамо" заразился COVID-19: у Луческу остался один голкипер


фото: Getty Images
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, к голкиперу Георгию Бущану и защитнику Виталию Миколенко, ранее заразившимся коронавирусом, теперь присоединился Денис Бойко.

Еще пять положительных тестов на коронавирус получили работники базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Днепра-1" в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский". Матч состоится 31 октября. 4 ноября команду Мирчи Луческу ждет поединок Лиги чемпионов против "Барселоны".

Единственным здоровым голкипером в заявке "Динамо" остался 18-летний Руслан Нещерет. Вероятно, вскоре украинец дебютирует за основной состав киевлян.

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