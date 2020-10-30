Второй вратарь "Динамо" заразился COVID-19: у Луческу остался один голкипер
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, к голкиперу Георгию Бущану и защитнику Виталию Миколенко, ранее заразившимся коронавирусом, теперь присоединился Денис Бойко.
Еще пять положительных тестов на коронавирус получили работники базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина.
В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Днепра-1" в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский". Матч состоится 31 октября. 4 ноября команду Мирчи Луческу ждет поединок Лиги чемпионов против "Барселоны".
Единственным здоровым голкипером в заявке "Динамо" остался 18-летний Руслан Нещерет. Вероятно, вскоре украинец дебютирует за основной состав киевлян.
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