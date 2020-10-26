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Espreso.tvСпортДвое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги чемпионов

Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Двое футболистов "Динамо" получили положительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша"

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Речь идет про голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также COVID-19 обнаружены у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы.

Все трое зараженных чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В среду, 28 октября, на киевское "Динамо" ждет противостояние с венгерским "Ференцварошем" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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