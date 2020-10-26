Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги чемпионов

26 октября, 2020, 14:52

Двое футболистов "Динамо" получили положительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша"

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Речь идет про голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также COVID-19 обнаружены у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы.

Все трое зараженных чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В среду, 28 октября, на киевское "Динамо" ждет противостояние с венгерским "Ференцварошем" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

25 октября португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду в третий раз сдал положительный тест на коронавирус .