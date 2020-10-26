Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом и пропустят матч Лиги чемпионов
26 октября, 2020, 14:52
Двое футболистов "Динамо" получили положительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша"
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Речь идет про голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Также COVID-19 обнаружены у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы.
Все трое зараженных чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Сроки восстановления пока не сообщаются.
В среду, 28 октября, на киевское "Динамо" ждет противостояние с венгерским "Ференцварошем" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
- 25 октября португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду в третий раз сдал положительный тест на коронавирус .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-