Луческу назвал состав "Динамо" на матч против "Барселоны"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Ряд игроков заражены COVID-19 и не помогут "Динамо" в Испании. Речь идет о Георгии Бущане, Денисе Бойко, Виталии Миколенко, Александре Караваеве, Денисе Гармаше, Николае Шапаренко, Тудоре Белуце, Георгии Цитаишвили и Миккеле Дуелунде.
Из-за травм против "Барселоны" не сыграют защитники Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич. Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил дисквалификацию и также пропустит 3-й тур ЛЧ.
4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.
Заявка "Динамо" на матч против "Барселоны":
Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;
Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;
Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.
- 30 октября стало известно, что голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил положительный тест на коронавирус.
- 2 ноября полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил положительный тест на коронавирус.
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