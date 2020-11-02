Конституционный Суд перенес собрание, назначенное на 2 ноября
Об этом сообщает пресс-служба суда .
Напомним, 30 октября Конституционный суд анонсировал собрание судей на понедельник, 2 ноября.
Читайте также: Отмена э-декларирования: Конституционный Суд заказал решетки на окна после акции протестующих под его стенами
"В Конституционном Суде Украины в понедельник, 2 ноября в 11:00, состоится собрание судей Конституционного Суда Украины", - говорилось в сообщении.
Отметим, как отметило издание "Закон и бизнес", подробностей относительно запланированного заседания судей отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга не предоставил.
В то же время, 2 ноября стало известно, что Конституционный Суд в 12:00 этого дня проведет экстренное заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-