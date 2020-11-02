Конституционный Суд перенес собрание, назначенное на 2 ноября

2 ноября, 2020, 12:28

КС отменил судейские собрания, назначенные для 11:00 2 ноября. В то же время суд не указал время новых собраний

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Напомним, 30 октября Конституционный суд анонсировал собрание судей на понедельник, 2 ноября.

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"В Конституционном Суде Украины в понедельник, 2 ноября в 11:00, состоится собрание судей Конституционного Суда Украины", - говорилось в сообщении.

Отметим, как отметило издание "Закон и бизнес", подробностей относительно запланированного заседания судей отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга не предоставил.

В то же время, 2 ноября стало известно, что Конституционный Суд в 12:00 этого дня проведет экстренное заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли

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