КСУ экстренно рассмотрит трактовку статей Конституции о статусе земли

2 ноября, 2020, 12:08

КСУ 2 ноября проведет заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли

Об этом говорится в расписании суда .

На 12:00 запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 депутатов относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.

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"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа", - говорится в статье 13.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

"Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства", - говорится в статье 14.

4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.