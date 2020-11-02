КСУ экстренно рассмотрит трактовку статей Конституции о статусе земли
Об этом говорится в расписании суда .
На 12:00 запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 депутатов относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.
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"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа", - говорится в статье 13.
Заседание пройдет в закрытом режиме.
"Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства", - говорится в статье 14.
- 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.
- В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ.
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