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Espreso.tvОбществоКСУ экстренно рассмотрит трактовку статей Конституции о статусе земли

КСУ экстренно рассмотрит трактовку статей Конституции о статусе земли


фото: ukrinform
КСУ 2 ноября проведет заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли

Об этом говорится в расписании суда .

На 12:00 запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 депутатов относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.

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"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа", - говорится в статье 13.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

"Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства", - говорится в статье 14.

  • В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ.

 

 
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