Локдаун введут при 15 тыс. случаев коронавируса в день, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ.
Зеленский отметил, что жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение нецелесообразно.
Вместе с тем он добавил, что оценка количества ежедневных заражений, при которой государство будет вынуждено прибегнуть к жестким карантинным мерам, меняется в зависимости от готовности медицинских учреждений.
"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тыс. заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... На сегодня, министр Степанов прав, при 15 тыс. мы можем ввести локдаун", - отметил Владимир Зеленский.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-