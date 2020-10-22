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Espreso.tvОбществоЛокдаун введут при 15 тыс. случаев коронавируса в день, - Зеленский

Локдаун введут при 15 тыс. случаев коронавируса в день, - Зеленский


фото: president.gov.ua
По словам президента Владимира Зеленского, оценка прочности медицинской системы Украины постоянно меняется, и сейчас страна может выдержать до 15 тыс. случаев коронавируса в сутки до полного локдауна

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ.

Зеленский отметил, что жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение нецелесообразно.

Вместе с тем он добавил, что оценка количества ежедневных заражений, при которой государство будет вынуждено прибегнуть к жестким карантинным мерам, меняется в зависимости от готовности медицинских учреждений.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тыс. заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... На сегодня, министр Степанов прав, при 15 тыс. мы можем ввести локдаун", - отметил Владимир Зеленский.

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