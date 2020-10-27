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Espreso.tvОбществоВ случае 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки в Украине могут пересмотреть новые карантинные ограничения, - Ляшко

В случае 15 тыс. случаев COVID-19 за сутки в Украине могут пересмотреть новые карантинные ограничения, - Ляшко


фото: zik
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что введение новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае обнаружения 15 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Об этом он сообщил во время вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" 27 октября, передает Интерфакс-Украина .

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то внедрять. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

По его словам цифра в 15 тыс. больных в сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, в то же время для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона - ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, поскольку ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству кроватей. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться" , - добавил Ляшко.

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