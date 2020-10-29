Не будем останавливать язык! Возможности и преимущества изучения украинского языка онлайн

31 октября, 2020, 09:00

Татьяна Зинченко

Для изучения языка не должно быть препятствий. Как учить язык и совершенствовать его знания во время карантина и не только - в языковой разведке Еспресо-TV

Новые времена диктуют новые правила. Особенно, когда эти времена усложняются такими форс-мажорными обстоятельствами, как пандемия. Меняются привычки, появляются новые обязанности и требования, предостережения и определенные неудобства. Но жизнь продолжается, и замедлять ее нельзя хотя бы по тем причинам, что каждый день не вернется и каждый день - уникален по-своему.

Язык сокращает дистанции

Это же касается и языка. Скорее, языка - в первую очередь, потому что это то, что нас объединяет, особенно тогда, когда мы должны волей судьбы держаться определенной дистанции. Язык сближает нас в виртуальных пространствах, в социальных сетях и способен создать ощущение присутствия человека или людей не меньше, чем физическое присутствие.

"Как это так - у нас без нашего?"

Моя маленькая племянница (Таисия, 12 лет) говорит, что ей удобно высказываться онлайн: "Я не краснею и могу написать все, что думаю". А еще она изучает украинский язык онлайн, хотя пользуется им с детства - с молоком, как говорят, матери. Я поинтересовалась мнением ребенка: что побудило ее к решению записаться на курсы онлайн.

Ответы 12-летней девочки:

"Хочу говорить красиво, чтобы не было суржика, чтобы речь звучала красиво и чтобы мои друзья говорили:" Таиса, ты можешь быть ведущей какой-то звездной программы!".

Хочу поехать в какую-то страну, там говорить на украинском, чтобы в мире слышали, какой у нас хороший язык. Я его люблю. Особенно люблю петь на украинском языке. Возможно, я стану певицей. Тогда я поеду куда-то и спою очень хорошую украинскую песню, чтобы в мире сказали: "Какие у вас песни красивые".

Хочу переписываться с друзьями на нашем языке. Хочу, чтобы чувствовалось, что мы - украинцы, потому что мы переписываемся украинском языке. Мои друзья придумывают смешные истории на ТИК ТОК украинском языке - это мне интересно и приятно слушать! Я сравниваю с другими видео, и это очень хорошо, что наши такие же красивые и интересные. Мне приятно слышать свой язык в них.

Хочу написать книгу потом. С комиксам - и написать их на нашем языке. Я хочу, чтобы у нас было наше, как везде, где я читаю и вижу. А как это так - у нас без нашего?".

Очень приятно слышать такие мнения детей. Иногда ловишь себя на мысли, что учишься в них. И вот сейчас, когда собираться на курсы изучения языка стало сложнее в силу известных причин, давайте промониторим онлайн-возможности его изучения. Потому что о языке нельзя забывать ни на минуту. Он держит нас как народ, поднимает нас и рассказывает о нас миру. Будет исчезать язык - как о нас узнает мир? На чужом языке? Жестами? Как мы явимся миру? Представимся на чужом языке? Тогда смысл называться украинцами?

Ресурсы для изучения языка онлайн

Их много - было бы желание и мотивация.

Интернет-сайты:

Официальный сайт украинского языка. Удобный для изучения языка сайт, где можно найти правила правописания, пунктуации, правильных ударений, а также словарь синонимов.

Удобный для изучения языка сайт, где можно найти правила правописания, пунктуации, правильных ударений, а также словарь синонимов. Тренажер по правописанию украинского языка. Собранные онлайн-упражнения по всем разделам языкознания правилам перед заданиями. Но подсказок нет, - надо рассчитывать на свои силы, поэтому обучение предполагается успешное.

Собранные онлайн-упражнения по всем разделам языкознания правилам перед заданиями. Но подсказок нет, - надо рассчитывать на свои силы, поэтому обучение предполагается успешное. Лингвистический портал "Мова.info". Правила правописания и различные словари. Есть также справочная служба с ответами на часто задаваемые вопросы.

Приложения

Mova

Герой Лепетун объясняет правила правописания, фразеологизмы и синонимы и рассказывает, как избавиться от русизмов. Все правила представлены кратко и в виде иллюстраций. Также есть упражнения, которые помогают избежать повторения ошибок.

Страницы в Facebook

Украинский язык для всех. Площадка для поклонников языка, для тех, кто ищет пути для его утверждения и укрепления. Можно узнать о языковых новинках, а также о состоянии языка на определенном этапе, об истории языка, его развитии. Страница для истинных борцов за язык. Всем, кому не безразличен украинский язык; для тех, кто знает украинский язык и не знает; для тех, кто хочет изучить, и тех, кто может помочь другим изучить.

Площадка для поклонников языка, для тех, кто ищет пути для его утверждения и укрепления. Можно узнать о языковых новинках, а также о состоянии языка на определенном этапе, об истории языка, его развитии. Страница для истинных борцов за язык. Всем, кому не безразличен украинский язык; для тех, кто знает украинский язык и не знает; для тех, кто хочет изучить, и тех, кто может помочь другим изучить. "Переходи на украинский". Проект "Переходи на украинский" откроет вам истории людей, которые перешли на украинский язык и с тех пор общаются на нем постоянно. На странице публикуют истории тех, кто решил общаться на украинском. Хороший способ мотивировать себя на изучение или улучшение знаний о языке.

Проект "Переходи на украинский" откроет вам истории людей, которые перешли на украинский язык и с тех пор общаются на нем постоянно. На странице публикуют истории тех, кто решил общаться на украинском. Хороший способ мотивировать себя на изучение или улучшение знаний о языке. Пишем грамотно на украинском языке. Спрашивайте - отвечаем! Сообщество, где можно быстро узнать о правльно написания, перевод, толкование слов.

Онлайн-курсы

Лайфхак по украинскому языку

Онлайн-курс в форме полезных советов для изучения теории украинского языка. Состоит из 16 лекций, также доступен интерактивный конспект по всем темам.

Є-Мова

Є-Мова - это образовательная платформа общественной организации "Украинский мир", которая имеет целью создать украиноязычное культурное пространство.

Поскольку это - бесплатный и очень удобный пока ресурс, мы решили поинтересоваться о его работе, достижениях и возможности у Анастасии Розлуцкой, основательницы платформы "Є-Мова".

"Согласно закону Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статья 6, государство должно" организовать бесплатные курсы украинского языка для взрослых и обеспечить возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности", но пока таких курсов нет"- рассказывает Анастасия Розлуцкая.

Язык - мечта, которую нужно воплотить

Так считает основательница языковой платформы, поэтому с командой единомышленников работает в этом направлении.

Анастасия Розлуцкая, основательницы платформы "Є-Мова".

"Волонтерское движение" Бесплатные курсы украинского языка ", которые до этого учили 6 лет украинского языка в оффлай режиме, перешли онлайн и организовали образовательную платформу Є-мова, который уже сегодня предоставляет возможность изучать украинский бесплатно." Є-мова "- это первая онлайновая платформа по изучению украинского языка с ударением на живое разговорное общение ", - рассказывает основательница платформы "Є-мова".

Так, на сайте представлены несколько курсов для изучения украинского:

1. "Украинский за 27 уроков" - элементарный уровень, который направлен больше развить коммуникативные возможности слушателя для использования украинского языка в разных сферах общения.

2. "22 уроки в языковой уверенности" - новый онлайновый курс по изучению украинского языка, который поможет желающим достичь рубежного уровня языковых навыков и стать уверенным пользователем языка.

Эти курсы рассчитаны на широкий круг слушателей. Но прежде всего ориентированы на тех, кто на работе или дома пользуется часто и/или преимущественно на русском языке, однако стремится усовершенствовать уровень бытового украинского языка. Такой онлайновый формат изучения украинского языка удобный также для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым. На курсе могут учиться иностранцы, которые имеют базовые знания по украинскому.

3. "Языковой менеджмент в образовании и коммуникативные стратегии" - предусмотрен прежде всего для учителей, директоров учреждений полного общего среднего образования.

"Мы не можем себе позволить не знать язык страны, в которой живем"

"Для того, чтобы начать изучать украинский, впрочем, как и любой другой язык, у человека должна быть мотивация и, соответственно, желание, - продолжает Анастасия Розлуцкая. - На протяжении не одного года координирование работы нашего волонтерского проекта курсов украинского языка мы встречались с различными мотивациями к изучению государственного языка.

Мне нравится очень, когда люди на курсах приходили "чтобы вернуть в семью украинский, вернуть историческую справедливость", "чтобы читать внуку сказки украинские", "чтобы сделать предложение любимой".

Также много было патриотической мотивации. Но не меньше примеров, когда государственный язык изучали и для работы: чтобы писать статьи на украинском языке и быть образцом перехода на украинский для коллег, чтобы попасть на государственную службу. Мотивации изучать государственный язык могут быть самые разнообразные. Но мы не можем себе позволить не знать язык страны, в которой живем".

Ольга Андрусенко, Вера Шелудько, Александра Пьятина, Яна Сабляш - команда "Є-Мова"

С 16 января в ступает в действие норма закона о государственном языке в сфере услуг

"На сегодняшний день наша платформа является первой инициативой, которая предложила изучать украинский язык онлайн для граждан Украины, которые в основном пользуются в быту и на работе русским. Поскольку с 16 января в ступает в действие норма закона о государственном языке в сфере услуг, то мы уже сейчас предоставляем возможности для изучения языка онлайн ", - заключает Анастасия Розлуцкая.

Фото с Фейсбук-страницы Є-мова https://www.facebook.com/emovaua/

Украиноязычное пространство

И, конечно, надо постоянно создавать вокруг себя украиноязычное пространство. Читать украинские книги, сайты, газеты (электронные, если речь идет об онлайн), просматривать украинские фильмы, слушать украинскую музыку, читать украиноязычные блоги. Это - неотъемлемая часть нашего бытия и наше личное участие в государственном строительстве, в утверждении своего. Кто, как не мы, будет беречь свой язык? Чтобы не рассказывать миру о себе жестами.