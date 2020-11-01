В Киеве закрыли на карантин монастырь Московского патриархата
1 ноября, 2020, 14:00
Столичный Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь закрыли на карантин
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Дорогие друзья! От 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - говорится в сообщении монастыря в соцсетях.
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Обитель находится в составе Украинской православной церкви Московского патриархата.
- Как информирует СНБО, в течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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