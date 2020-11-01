 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве закрыли на карантин монастырь Московского патриархата

В Киеве закрыли на карантин монастырь Московского патриархата


фото: lookmytrips.com
Столичный Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь закрыли на карантин

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Дорогие друзья! От 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - говорится в сообщении монастыря в соцсетях.

Читайте также: 70-90% верующих УПЦ МП будут готовы присоединиться к ПЦУ, - митрополит Драбинко

Обитель находится в составе Украинской православной церкви Московского патриархата.

  • Как информирует СНБО, в течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать