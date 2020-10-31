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Espreso.tvОбщество70-90% верующих УПЦ МП будут готовы присоединиться к ПЦУ, - митрополит Драбинко

70-90% верующих УПЦ МП будут готовы присоединиться к ПЦУ, - митрополит Драбинко

Через два-три года можно будет провести что-то вроде объединительного "подсобора", на котором к поместной Украинской церкви присоединятся остальные иерархии, которые пока сохраняют верность УПЦ Московского патриархата

Такое мнение высказал митрополит ПЦУ Александр Драбинко, передает Еспресо.TV со ссылкой на РИСУ .

"Два-три года еще нужны для самоосознания и осознания того, что произошло. Тогда мы сможем полноценно садиться за стол переговоров, а возможно проводить какие-то объединительные подсоборы ... Нужна будет новая форма. Если Объединительный Собор можно было проводить в то время, когда он прошел (15 декабря 2018 - ред.), то сейчас будет какая-то другая форма восстановления церковного единства. Здесь еще надо поработать над терминологией и самими процессами ", - отметил митрополит.

"Я уверен на все 125%, что у нас будет единая поместная Украинская Церковь. В каком формате она будет? Возможно, будут какие-то изменения внутри самой ПЦУ в связи с ее ростом, с присоединением епархий и приходов УПЦ МП", - сказал он .

Он добавил, что нужно время для того, чтобы верующие УПЦ МП, которые идентифицируют себя как украинцы поняли, что ходят не в украинскую, а в русскую церковь в Украине. А таких, по мнению архиерея, около 70-90%.

"Людям нужно услышать правду, что они не украинская церковь, это русская церковь в Украине, и то грязь, которой поливают ПЦУ - это неканоническая, недействительна, ряженые - это просто политические выходки", - подытожил Драбинко.

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