COVID-19 в Украине: за сутки - 7959 новых зараженных
1 ноября, 2020, 09:22
В течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Об этом со ссылкой на открытые данные из системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро 1 ноября, передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране выглядит следующим образом:
выявлено - 395 440 (+7 959)
умерло - 7306 (+110)
выздоровели - 161 441 (+2 513);
болеет - 226693 (+5 336)
подозрения - 469871 (+7 757).
- Напомним, в течение 30 октября в Украине было зафиксировано 8725 новых случаев COVID-19. Это новый суточный рекорд заболеваемости.
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