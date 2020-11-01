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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: за сутки - 7959 новых зараженных

COVID-19 в Украине: за сутки - 7959 новых зараженных

В течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Об этом со ссылкой на открытые данные из системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины по состоянию на утро 1 ноября, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране выглядит следующим образом:

выявлено - 395 440 (+7 959)

умерло - 7306 (+110)

выздоровели - 161 441 (+2 513);

болеет - 226693 (+5 336)

подозрения - 469871 (+7 757).

  • Напомним, в течение 30 октября в Украине было зафиксировано 8725 новых случаев COVID-19. Это новый суточный рекорд заболеваемости.

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