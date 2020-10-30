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Espreso.tvСпортРоналду вылечился от коронавируса

Роналду вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил отрицательный тест на COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Португалец выздоровел после 19 дней коронавирусной болезни.

"Криштиану Роналду прошел проверку на COVID-19. Тест дал отрицательный результат. Таким образом, игрок выздоровел через 19 дней и больше не подлежит домашний изоляции", - говорится в заявлении.

Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и "Вероной" (1:1) и стартовые поединки Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0) и "Барселоной" (0:2).

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