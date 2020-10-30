Роналду вылечился от коронавируса
30 октября, 2020, 20:31
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил отрицательный тест на COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".
Португалец выздоровел после 19 дней коронавирусной болезни.
"Криштиану Роналду прошел проверку на COVID-19. Тест дал отрицательный результат. Таким образом, игрок выздоровел через 19 дней и больше не подлежит домашний изоляции", - говорится в заявлении.
Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и "Вероной" (1:1) и стартовые поединки Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0) и "Барселоной" (0:2).
- Напомним, 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус.
- 22 октября Криштиану Роналду получил еще один положительный тест на COVID-19.
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