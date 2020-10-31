Отчисленных за "политику" студентов из Беларуси будут принимать на обучение в Германии, Польше, Литве и Словакии

31 октября, 2020, 23:33

Инициатива "Честный университет" (ЧУ) вместе с белорусскими и зарубежными партнерами проводит мониторинг репрессий против белорусских студентов, которые подверглись арестам, штрафам, отчислениям или давлению со стороны администрации вузов

Соответствующую информацию сегодня, 31 октября 2020 года, размещено на официальном телеграмм-канале Светланы Тихановськои, передает Еспресо.TV .

ЧУ предоставляет юридическую консультацию для обжалования выговора или приказа об отчислении, а также поможет обратиться к инициативе BY_help для оплаты штрафа или пребывания в ИВС.

Кроме того, ЧУ поможет в сборе денег при потере стипендии через отчисления или потери места в общежитии.

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А еще "Честный университет" совместно с Немецким обществом по исследованию Восточной Европы и Международной академической инициативе помогут в поиске вариантов продолжения обучения в университете за рубежом.

"Ведущие университеты Германии, Польши, Литвы, Словакии и других стран уже сейчас готовы принять пострадавших студентов из Беларуси на гостевое обучения (как по обмену) с получением официальных пунктов / кредитов после сдачи экзаменов", - отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться такими возможностями следует заполнить вот эту форму .

Если приведена ссылка не работает, есть запасное .

"Обращаем внимание! Указанные (при заполнении формы - ред.) данные и факты репрессий подлежат верификации. В течение трех дней после отправки формы мы свяжемся с вами для уточнения деталей и вышлем инструкцию для получения помощи", - отмечают в ЧУ.

26 октября по всей Беларуси началась общенациональная забастовка против бесконечного правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. К нему присоединились рабочие промышленных предприятий и студенты, из-за чего в течение недели было отчислено 120 белорусских студентов.

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