Отчисленных за "политику" студентов из Беларуси будут принимать на обучение в Германии, Польше, Литве и Словакии
Соответствующую информацию сегодня, 31 октября 2020 года, размещено на официальном телеграмм-канале Светланы Тихановськои, передает Еспресо.TV .
ЧУ предоставляет юридическую консультацию для обжалования выговора или приказа об отчислении, а также поможет обратиться к инициативе BY_help для оплаты штрафа или пребывания в ИВС.
Кроме того, ЧУ поможет в сборе денег при потере стипендии через отчисления или потери места в общежитии.
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А еще "Честный университет" совместно с Немецким обществом по исследованию Восточной Европы и Международной академической инициативе помогут в поиске вариантов продолжения обучения в университете за рубежом.
"Ведущие университеты Германии, Польши, Литвы, Словакии и других стран уже сейчас готовы принять пострадавших студентов из Беларуси на гостевое обучения (как по обмену) с получением официальных пунктов / кредитов после сдачи экзаменов", - отмечается в сообщении.
Чтобы воспользоваться такими возможностями следует заполнить вот эту форму .
Если приведена ссылка не работает, есть запасное .
"Обращаем внимание! Указанные (при заполнении формы - ред.) данные и факты репрессий подлежат верификации. В течение трех дней после отправки формы мы свяжемся с вами для уточнения деталей и вышлем инструкцию для получения помощи", - отмечают в ЧУ.
- 26 октября по всей Беларуси началась общенациональная забастовка против бесконечного правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. К нему присоединились рабочие промышленных предприятий и студенты, из-за чего в течение недели было отчислено 120 белорусских студентов.
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