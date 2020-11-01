Чисора после поражения принес Усику пакет бургеров и получил приглашение в Киев
1 ноября, 2020, 19:31
Британский боксер Дерек Чисора приветливо пообщался с украинцем Александром Усиком после поражения в Лондоне
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Чисора сказал, что после боя все голодны, достал пакет с бургерами и угостил Усика и членов его команды.
Британец спросил Усика, живет ли он в Киеве, и сказал, что приедет в гости.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа.
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