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Espreso.tvСпортЧисора после поражения принес Усику пакет бургеров и получил приглашение в Киев

Чисора после поражения принес Усику пакет бургеров и получил приглашение в Киев


фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Британский боксер Дерек Чисора приветливо пообщался с украинцем Александром Усиком после поражения в Лондоне

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Чисора сказал, что после боя все голодны, достал пакет с бургерами и угостил Усика и членов его команды.

Британец спросил Усика, живет ли он в Киеве, и сказал, что приедет в гости.

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