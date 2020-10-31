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Espreso.tvОбществоНазваны итоги голосования в Мариуполе

Названы итоги голосования в Мариуполе

Вадим Бойченко
В Мариуполе территориальная избирательная комиссия завершила подсчет голосов по результатам выборов 2020 года

Подписанные протоколы разместили в открытом доступе. Они находятся во дворце культуры "Украинский дом", передает Еспресо.TV со ссылкой на MRPL.city.

По предварительным результатам, с большим отрывом наибольшее количество голосов на должность городского головы набрал действующий мэр Вадим Бойченко - за него проголосовали 64,57% избирателей или 54 005 жителей.

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Вторым в списке оказался кандидат от ОПЗЖ Владимир Клименко, ему отдали свои голоса 25,84% избирателей.

Остальные кандидаты - Лидия Мугла, Юлия Башкирова и Михаил Клюев не набрали и 5% голосов.

Таким образом, ТВК постановила:

"Признать избранным мариупольским городским головой в едином одномандатном избирательном округе, который по результатам голосования избирателей получил наибольшую по сравнению с другими кандидатами на должность количество голосов избирателей, а также за которого подано более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании - Вадима Бойченко".

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Всего к выборам мэра Мариуполя присоединились 83267 человек.

При этом в городской совет, по предварительным данным, прошли пять партий: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосов, ОПЗЖ - 33,99%, "Партия Шария" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народа" - 5,10%.

  • Голосование на очередных местных выборах произошло в Украине в минувшее воскресенье, 25 октября 2020 года.

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