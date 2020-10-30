Из-за закрытия границы Литва направила ноту Беларуси

30 октября, 2020, 19:50

В Литве посольству Беларуси вручили ноту протеста из-за закрытия страной границ

Об этом сообщил МИД Литвы.

"Беларусь в четверг днем в одностороннем порядке, не проинформировав Литву и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением, частично закрыла границу с Литвой", - говорится в сообщении.

Поэтому Литва направила ноту протеста Беларуси.

Отмечается, что этим решением было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пропуска через государственную границу.

Также в ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко поручил закрыть границу страны.

Впоследствии, в белорусском пограничном комитете рассказали, что через наземную границу будут пропускать только дипломатов, водителей фур и локомотивов международного сообщения.

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