Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси
Он отметил, что Беларусь не должна находится под железным занавесом, передает "Белта".
"Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", - заявил он.
При этом Лукашенко добавил, что граница является "зоной дружбы народов".
"Вы видите, нам бросили вызов. Какая тут дружба ... Но народы не виноваты", - заявил он.
Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники принимают меры, чтобы не пускать на территорию Беларуси граждан Украины, Литвы и Польши. По его словам, власти Беларуси по-прежнему считают Украину, Литву и Польшу угрозой.
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