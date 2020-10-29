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Espreso.tvОбществоЛукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу страны

Он отметил, что Беларусь не должна находится под железным занавесом, передает "Белта".

"Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", - заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что граница является "зоной дружбы народов".

"Вы видите, нам бросили вызов. Какая тут дружба ... Но народы не виноваты", - заявил он.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники принимают меры, чтобы не пускать на территорию Беларуси граждан Украины, Литвы и Польши. По его словам, власти Беларуси по-прежнему считают Украину, Литву и Польшу угрозой.

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