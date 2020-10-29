Белорусские пограничники назвали категории людей, которым будет разрешено пересекать украинско-белорусскую границу
29 октября, 2020, 18:44
29 октября в белорусском пограничном комитете рассказали, что через наземную границу будут пропускать только дипломатов, водителей фур и локомотивов международного сообщения
Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси в Telegram.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - отметили белорусские пограничники.
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Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
"Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту "Минск" функционирует без вышеуказанных ограничений", - добавили в ведомстве.
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