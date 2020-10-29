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Espreso.tvОбществоБелорусские пограничники назвали категории людей, которым будет разрешено пересекать украинско-белорусскую границу

Белорусские пограничники назвали категории людей, которым будет разрешено пересекать украинско-белорусскую границу

29 октября в белорусском пограничном комитете рассказали, что через наземную границу будут пропускать только дипломатов, водителей фур и локомотивов международного сообщения

Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси в Telegram.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - отметили белорусские пограничники.

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Под ограничения не подпадают:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

"Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту "Минск" функционирует без вышеуказанных ограничений", - добавили в ведомстве.

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