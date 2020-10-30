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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП на Майдане Независимости: полицейские задержали водителя, ему будет предъявлено подозрение, - Геращенко

Смертельное ДТП на Майдане Независимости: полицейские задержали водителя, ему будет предъявлено подозрение, - Геращенко


фото: пресслужба МВС
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейские задержали водителя Land Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане Независимости

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Полицией задержан водитель джипа Land Rover, который сегодня на Майдане Независимости сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем", - отметил Геращенко.

По его словам, сам водитель после задержания дал показания, что потерял сознание и потерял контроль над управлением автомобилем.

"Сейчас водитель задержан полицией. У него берутся пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Драгер на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ", - отметил Геращенко .

Также в МВД отметили, что следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель двух и более человек.

Как известно, прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких человек).

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