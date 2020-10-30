Тест на алкоголь и уточнения о пострадавших: появились подробности и новые видео смертельного ДТП на Майдане Независимости

30 октября, 2020, 18:46

В результате ДТП на Майдане Независимости пострадали четыре человека. Также в сети появилось видео, как водитель проходит тест на содержание алкоголя в крови

Об этом сообщает НВ .

Отмечается, что по словам очевидцев, в момент аварии мужчина потерял сознание. Об этом свидетельствовал и сам водитель.

На шее у него видна повязка. Водитель заявил, что ехал после операции.

По уточненной информации четыре человека получили травмы. А погибли молодая девушка и пожилая женщина.

Как говорится в видео, которое появилось в сети, тест на драгер показал, что водитель был трезв.

Также полиция опубликовала полное видео семертельного ДТП.

Напомним, в Киеве на Майдане внедорожник проехал по пешеходной части и врезался в остановку, сбив насмерть двух человек.

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