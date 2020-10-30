В Киеве на Майдане внедорожник проехал по пешеходной части и врезался в остановку, сбив насмерть двух человек

30 октября, 2020, 17:01

Водитель, проехав под стелой на Майдане Независимости, сбил насмерть двух человек, еще трое получили травмы

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу, а потом выехал на дорогу, где протаранил не менее 4 автомобилей.

Два человека погибли, еще трое получили травмы. Устанавливаются обстоятельства, предварительно - водитель трезв.

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