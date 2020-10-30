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Espreso.tvОбществоРешение СНБО и Кабмина по Конституционному суду приняли после переговоров Зеленского с Тупицким, - Мендель

Решение СНБО и Кабмина по Конституционному суду приняли после переговоров Зеленского с Тупицким, - Мендель


фото: tvc
По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, решение СНБО и Кабмина в связи с отменой э-декларирования были приняты с учетом переговоров Владимира Зеленского и Александра Тупицкого

Об этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Мендель, президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким после принятия КС решения о запрете электронной декларации для чиновников, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.

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"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержаны СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицкого", - заявила Мендель.

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