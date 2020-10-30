Решение СНБО и Кабмина по Конституционному суду приняли после переговоров Зеленского с Тупицким, - Мендель
Об этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".
По словам Мендель, президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким после принятия КС решения о запрете электронной декларации для чиновников, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.
Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО по э-декларированию
"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержаны СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицкого", - заявила Мендель.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Отмену э-декларирования не поддержали 3 из 4 назначенных президентом Порошенко судей КС.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-