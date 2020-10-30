Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно электронного декларирования
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов правительство должно безотлагательно принять меры по ведению Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом.
Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины.
Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система є-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
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