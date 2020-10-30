Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно электронного декларирования

30 октября, 2020, 07:36

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов правительство должно безотлагательно принять меры по ведению Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.