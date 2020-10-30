Решение КСУ по электронному декларированию является давлением на все антикоррупционные органы, - глава САП
Об этом заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
"Это решение КСУ не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Решение КСУ является давлением на все антикоррупционные органы", - отметил он.
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Грищук подчеркнул, что это решение перечеркивает все достижения и победы в борьбе с коррупцией.
"Это решение - не шаг, а даже не два шага назад", - добавил он.
Грищук также заявил, что признание неконституционным ст.366-1 УК Украины "свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов".
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену е-декларирование не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций .
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