Решение КСУ по электронному декларированию является давлением на все антикоррупционные органы, - глава САП

30 октября, 2020, 15:37

Решение Конституционного суда Украины по е-декларированию - давление на антикоррупционные органы

Об этом заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Это решение КСУ не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Решение КСУ является давлением на все антикоррупционные органы", - отметил он.

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Грищук подчеркнул, что это решение перечеркивает все достижения и победы в борьбе с коррупцией.

"Это решение - не шаг, а даже не два шага назад", - добавил он.