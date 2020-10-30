НАПК открыло доступ к реестру э-деклараций
30 октября, 2020, 08:12
Нацагентство по предупреждению коррупции выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Кроме того, ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначение руководителей в органы власти и местного самоуправления. Речь идет в частности о руководителях, которые были избраны на местных выборах 25 октября.
По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является "первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине".
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда .
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