НАПК открыло доступ к реестру э-деклараций

30 октября, 2020, 08:12

Нацагентство по предупреждению коррупции выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме того, ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначение руководителей в органы власти и местного самоуправления. Речь идет в частности о руководителях, которые были избраны на местных выборах 25 октября.

По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является "первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине".