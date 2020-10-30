 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНАПК открыло доступ к реестру э-деклараций

НАПК открыло доступ к реестру э-деклараций

Нацагентство по предупреждению коррупции выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме того, ведомство, руководствуясь решением Кабмина, также сможет проводить спецпроверки, что позволит назначение руководителей в органы власти и местного самоуправления. Речь идет в частности о руководителях, которые были избраны на местных выборах 25 октября.

По словам главы ведомства Александра Новикова, распоряжение правительства является "первым шагом к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать