ВАКС могут признать неконституционным, - Тупицкий
30 октября, 2020, 14:16
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не исключает, что КСУ может признать Высший антикоррупционный суд неконституционным
Об этом он заявил во время брифинга 30 октября, передает Еспресо.TV.
Тупицкий заметил, что важно понять различие между понятиями - будь то специальный суд, или специализированный. Это и является проблемой Антикоррупционного суда.
"Если спецсуд - он неконституционный, а если специализированный, то конституционный", - сказал он.
Тупицкий добавил, что на слушаниях по этому делу он не услышал ничего неконституционного.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда .
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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