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Espreso.tvОбществоВАКС могут признать неконституционным, - Тупицкий

ВАКС могут признать неконституционным, - Тупицкий


фото: ccu.gov.ua
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не исключает, что КСУ может признать Высший антикоррупционный суд неконституционным

Об этом он заявил во время брифинга 30 октября, передает Еспресо.TV.

Тупицкий заметил, что важно понять различие между понятиями - будь то специальный суд, или специализированный. Это и является проблемой Антикоррупционного суда.

"Если спецсуд - он неконституционный, а если специализированный, то конституционный", - сказал он.

Тупицкий добавил, что на слушаниях по этому делу он не услышал ничего неконституционного.

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