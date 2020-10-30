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Espreso.tvОбществоНАПК: из-за решения КСУ э-декларации не могут быть проверены

НАПК: из-за решения КСУ э-декларации не могут быть проверены

Нацагентство по предупреждению коррупции назвало последствия решения КСУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, электронные декларации фактически не могут быть проверены. Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершившие коррупционные правонарушения.

После решения суда НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции и привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение.

Агентство не может проверять отчеты политических партий.

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