НАПК: из-за решения КСУ э-декларации не могут быть проверены
30 октября, 2020, 09:41
Нацагентство по предупреждению коррупции назвало последствия решения КСУ
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В частности, электронные декларации фактически не могут быть проверены. Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершившие коррупционные правонарушения.
После решения суда НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции и привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение.
Агентство не может проверять отчеты политических партий.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой Ббезвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Отмена э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда .
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций .
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