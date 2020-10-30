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Espreso.tvОбществоКСУ не может принимать решений относительно самого себя, - Данилов

КСУ не может принимать решений относительно самого себя, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что КСУ не может принимать решений относительно законов, регулирующих подотчетность самих судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Те решения, которые принимает КСУ относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций. Они не могут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога", - сказал Данилов.

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