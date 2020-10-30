КСУ не может принимать решений относительно самого себя, - Данилов
30 октября, 2020, 19:17
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что КСУ не может принимать решений относительно законов, регулирующих подотчетность самих судей Конституционного суда.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"Те решения, которые принимает КСУ относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций. Они не могут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога", - сказал Данилов.
Читайте также: В производствах, которые остановили из-за решения КСУ, фигурируют сами судьи, - Сытник
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос