КСУ не может принимать решений относительно самого себя, - Данилов

30 октября, 2020, 19:17

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что КСУ не может принимать решений относительно законов, регулирующих подотчетность самих судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Те решения, которые принимает КСУ относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций. Они не могут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога", - сказал Данилов.

Читайте также: В производствах, которые остановили из-за решения КСУ, фигурируют сами судьи, - Сытник