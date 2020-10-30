В производствах, остановленных из-за решения КСУ, фигурируют сами судьи, - Сытник
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В первую очередь, среди этих производств фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение. Это первое решение, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов", - сказал он.
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Он добавил, что судьи фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности.
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Сытник не назвал конкретные фамилии судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ.
"НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже было одно заключение о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации, - ред), и по этому заключению НАБУ зарегистрировало уголовное производство" , - сказал он.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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