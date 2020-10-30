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Espreso.tvОбществоВ производствах, остановленных из-за решения КСУ, фигурируют сами судьи, - Сытник

В производствах, остановленных из-за решения КСУ, фигурируют сами судьи, - Сытник


фото: 24tv
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в тех делах, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда, фигурируют и сами судьи КСУ

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В первую очередь, среди этих производств фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение. Это первое решение, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов", - сказал он.

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Он добавил, что судьи фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности.

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Сытник не назвал конкретные фамилии судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ.

"НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже было одно заключение о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации, - ред), и по этому заключению НАБУ зарегистрировало уголовное производство" , - сказал он.

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