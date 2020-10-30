К решению КСУ по электронному декларированию причастна РФ, - Данилов
30 октября, 2020, 22:50
К решению Конституционного суда по е-декларированию причастна Россия
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, судьи занимаются расшатыванием Украины.
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"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, направленные на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом участвовала страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Назка закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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