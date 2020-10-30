К решению КСУ по электронному декларированию причастна РФ, - Данилов

30 октября, 2020, 22:50

К решению Конституционного суда по е-декларированию причастна Россия

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, судьи занимаются расшатыванием Украины.

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"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, направленные на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом участвовала страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.

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