Уволенный из "Днепра-1" тренер Михайленко возглавил клуб российского миллионера

21 октября, 2020, 12:55

Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос", владельцем которого является россиянин Роман Дубов

Об этом сообщает официальный сайт "Пафоса".

Дмитрия Михайленко назначили главным тренером "Пафоса", который идет в чемпионате Кипра седьмым. За эту команду выступают два украинца - Артур Рудько и Орест Кузык.

47-летний Михайленко именно на Кипре завершил карьеру в 2009-м, где с клубом АПОП завоевал Кубок Кипра.

"Горжусь, что мне доверяют. Возвращаюсь в "Пафос" с открытым сердцем и большими амбициями. Одним из величайших моментов в моей карьере было завоевание Кубка Кипра с АПОП. Я вернулся, чтобы заново пережить такие эмоции и поделиться такими блестящими чувствами с болельщиками "Пафоса", - сказал Михайленко.

Владельцем "Пафоса" является российский миллионер Роман Дубов.

22 сентября Дмитрия Михайленко на посту главного тренера "Днепра-1" заменил хорват Игорь Йовичевич .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb