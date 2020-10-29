Переизбранный мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19

29 октября, 2020, 21:47

29 октября умер от коронавируса мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко

Об этом сообщает 24 канал.

"Сегодня в больнице скончался глава Новгорода-Северского Олег Бондаренко", - говорится в сообщении.

Он возглавлял город с 2015 года. 25 октября он был переизбран на второй срок.

Напомним, от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Теризбирком Борисполя должен назначить повторные выборы мэра из-за смерти Анатолия Федорчука, который был лидером гонки на пост председателя ОТГ