Переизбранный мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19
29 октября, 2020, 21:47
29 октября умер от коронавируса мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко
Об этом сообщает 24 канал.
"Сегодня в больнице скончался глава Новгорода-Северского Олег Бондаренко", - говорится в сообщении.
Он возглавлял город с 2015 года. 25 октября он был переизбран на второй срок.
- Напомним, от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.
- Теризбирком Борисполя должен назначить повторные выборы мэра из-за смерти Анатолия Федорчука, который был лидером гонки на пост председателя ОТГ
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