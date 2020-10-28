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Espreso.tvОбществоВ Борисполе должны пройти повторные выборы мэра из-за смерти лидера гонки, - ОПОРА

В Борисполе должны пройти повторные выборы мэра из-за смерти лидера гонки, - ОПОРА


фото: espreso.tv
Теризбирком Борисполя должен назначить повторные выборы мэра из-за смерти Анатолия Федорчука, который был лидером гонки за пост председателя ОТГ

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

Еапомним, в Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования наибольшее количество голосов.

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"Согласно Избирательному кодексу: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы несостоявшимися, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получил мандат городского головы (в случае смерти)", - написала Айвазовская.

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