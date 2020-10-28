В Борисполе должны пройти повторные выборы мэра из-за смерти лидера гонки, - ОПОРА
28 октября, 2020, 15:17
Теризбирком Борисполя должен назначить повторные выборы мэра из-за смерти Анатолия Федорчука, который был лидером гонки за пост председателя ОТГ
Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.
Еапомним, в Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования наибольшее количество голосов.
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"Согласно Избирательному кодексу: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы несостоявшимися, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получил мандат городского головы (в случае смерти)", - написала Айвазовская.
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